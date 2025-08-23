Спортсменка выиграла личное многоборье, а также завоевала золотые медали в упражнениях с лентой, мячом и булавами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Победительница проходившего в Москве Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике Алина Горносько, представлявшая Белоруссию, не готовилась особенным образом к этому турниру. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В четверг Горносько выиграла личное многоборье, в пятницу завоевала золотые медали в упражнениях с лентой, мячом и булавами.

"На этот турнир я не ставила перед собой никаких задач и особо к нему не готовилась, - рассказала Горносько. - Достаточно хорошее получилось многоборье, несмотря на ошибку, с обручем я собралась и пошла работать дальше".

"Достаточно сложным для меня выдался 2025 год, как и многие прежние сезоны. Год насыщен соревнованиями, в том числе и клубными, а также этапами Кубка мира, домашними турнирами. Также мне удалось выступить на Всемирной универсиаде в Германии, где тоже выиграла многоборье. Потом у нас была прекрасная "Хрустальная роза". Повторюсь, насыщенный сезон получается у меня, и здорово, что остаются силы выступать дальше", - заключила спортсменка.

Горносько 24 года, она является обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио, также на счету спортсменки одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира.