Турнир проходит в Бразилии с 20 по 24 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Белорусская гимнастка Алина Горносько тяжело переживает отсутствие возможности выступать на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Бразилии. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Чемпионаты мира и Европы уже не первый год проходят без моего участия, мне достаточно сложно пережить эти несколько дней, понимая, что я могла сейчас быть там, а не здесь, в Москве, - рассказала Горносько. - Это сильно бьет по мне. У меня перегружена голова от информации, и я не ожидала, что смогу еще достойно выступать на этих соревнованиях. Когда проходят параллельно такие чемпионаты, мне очень сложно".

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Рио-де-Жанейро с 20 по 24 августа. Российские и белорусские спортсменки вынуждены были пропустить эти соревнования, так как не имели возможности выступить на чемпионате Европы, который являлся отборочным турниром на ЧМ. Европейский гимнастический союз, в отличие от Международной федерации гимнастики, до сих пор не принял решение о допуске россиян и белорусов до участия в своих турнирах в нейтральном статусе.

Имеющей нейтральный статус Горносько 24 года, она является обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио, также на ее счету одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира.