Турнир пройдет с 2 по 11 октября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские тяжелоатлеты, несмотря на длительный вынужденный пропуск международных стартов, остаются конкурентоспособными на мировом уровне. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России 2025 года Хас-Магомед Балаев.

"Не думаю, что наши иностранные соперники далеко от нас ушли, пока мы выступали дома. В принципе, в нашей команде все ребята сильные и способные. И если бы все были в равных условиях, то это все сразу проявилось бы, хотя мы и так можем за медали бороться", - ответил Балаев на вопрос, могут ли россияне претендовать на награды чемпионата мира в Норвегии, если у них будет возможность там выступить. Турнир пройдет с 2 по 11 октября.

"Не могу знать, допустят ли нас до чемпионата мира. Да, я нахожусь в заявке, но решение о моем участии должен принять главный тренер. Не хочу гадать, что я смогу поднять там в случае своего допуска", - добавил собеседник ТАСС.

В 2025 году Балаев выиграл февральский Кубок России и августовский чемпионат страны. На чемпионате Европы, который проходил в середине апреля в Молдавии, он занял общее четвертое место, выиграв малую бронзовую медаль в толчке.

"Чемпионат России в Санкт-Петербурге был для меня пока главным стартом сезона. Своим выступлением я более чем доволен, так я перед этим стартом только 10 дней тренировался, и то не по максимуму, потому что на сборе травмировал спину. Честно говоря, я понятия не имел, какой результат буду способен показать в Санкт-Петербурге, но тренеры меня поддерживали и говорили, что я подниму в Питере не меньше, чем в феврале на Кубке России и в апреле на чемпионате Европы. Так и получилось, что поднял больше", - отметил 25-летний спортсмен.

"Мой первый старт в этом сезоне был на Кубке России, а до этого пропустил не один турнир из-за дисквалификации, все, кто следит за тяжелой атлетикой, в курсе этой истории, думаю. На Кубке России я только втянулся после длительного перерыва и к чемпионату Европы еще не успел набрать оптимальной формы", - заключил Балаев.