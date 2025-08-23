Павел Яковлев считает, что футболисту Смолову рано завершать карьеру

Ранее Федор Смолов отметился забитым мячом в составе "Броук Бойз" в матче Кубка России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов еще способен играть на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Спартака" Павел Яковлев, который сейчас выступает за "Броук Бойз".

В четверг "Броук Бойз" обыграл курский "Авангард" со счетом 2:1 в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Смолов забил за "Броук Боуз" первый мяч после передачи Яковлева.

"Вы все видели прекрасно, Федя забил, я ему отдал, вспомнили молодежную сборную России. Возраст, становимся старше, но наше чувство друг друга не пропадает. Рано завершать? Не знаю, мне кажется, что Федя еще мог бы поиграть на высоком уровне. Вопрос предложений. Наверное, хочется поиграть в хорошей команде. Конкуренция растет все-таки, смотрят на возраст, но вы видели, что Федя 90 минут отпахал, не выключался из борьбы, всю борьбу выиграл", - сказал Яковлев.

Смолову 35 лет, он выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.