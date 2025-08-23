В список вошли хоккеисты, родившиеся после 1 января 2000 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Российские нападающие Матвей Мичков и Кирилл Марченко вошли в рейтинг 25 лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован пресс-службой НХЛ.

Мичков расположился на 23-м месте, Марченко - на 24-м. Лидером рейтинга стал шведский защитник "Баффало" Расмус Далин. В список вошли хоккеисты, родившиеся после 1 января 2000 года.

В 80 матчах прошлого сезона Мичков, выступающий за "Филадельфию", по системе "гол + пас" набрал 63 очка (26+37) и на три балла отстал от лидера по этому показателю среди новичков защитника "Монреаля" Лэйна Хатсона. Марченко, являющийся игроком "Коламбуса", принял участие в 79 играх заключительного регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 голевые передачи.