МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лидер сборной Белоруссии Алина Горносько выступала на турнире в Москве в купальнике с нашивкой AIN, потому что приняла решение придерживаться статуса нейтрального спортсмена на всех турнирах. Об этом Горносько рассказала ТАСС.

С 20 по 22 августа в Москве проходил Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике, на котором выступали только российские и белорусские спортсменки и который отсутствовал в официальном календаре Международной федерации гимнастики (FIG). Лидер сборной Белоруссии Горносько в четверг выступала в личном многоборье в купальнике с нашивкой AIN (авторизованный нейтральный атлет - прим. ТАСС), в отличие от многих своих соотечественниц, у которых на рукаве был пришит маленький флаг своей страны.

"Это такие нюансы, по которым мы принимаем решение перед выступлением, - ответила Горносько на вопрос, почему она выходит с нашивкой AIN даже на те турниры, которые не включены в календарь FIG. - Я официально гимнастка, имеющая статус нейтрального спортсмена. Я его придерживаюсь. У меня будут еще в дальнейшем международные соревнования. Поэтому от себя я делаю все, что нужно".

Горносько 24 года, она является обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио, также на ее счету одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. В сезоне-2025 она в статусе нейтральной спортсменки выиграла личное многоборье на летней Универсиаде в Германии, становилась призером этапов Кубка мира в Баку и Софии, выиграла пять золотых медалей на этапе Мирового вызова в Португалии.

С 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Российские и белорусские спортсменки вынуждены были пропустить эти соревнования, так как не имели возможности выступить на чемпионате Европы, который являлся отборочным турниром на ЧМ. Европейский гимнастический союз, в отличие от Международной федерации гимнастики, до сих пор не принял решение о допуске россиян и белорусов до участия в своих турнирах в нейтральном статусе.