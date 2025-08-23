Турнир пройдет с 28 сентября по 8 октября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В заявку российской команды для участия в Играх стран СНГ - 2025, которые пройдут в Азербайджане, вошли 262 спортсмена. Об этом ТАСС сообщила менеджер по коммуникациям III Игр стран СНГ Шафига Эфендиева.

"Прием заявок на Игры закрыт с 20 августа 2025 года, всего подано заявок на 1 607 человек, это спортсмены, тренеры, судьи и другой персонал, - отметила Эфендиева. - Вместе с Азербайджаном подали заявки 10 стран. С заявкой на участие от российской команды обратились 262 спортсмена".

Собеседница ТАСС добавила, что россияне планируют выступить в соревнованиях по стрельбе из лука, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, гребле на байдарках и каноэ, футболу, фехтованию, дзюдо, карате, художественной гимнастике, академической гребле, самбо, пулевой и стендовой стрельбе, плаванию, настольному теннису, тхэквондо, прыжкам на батуте, волейболу и спортивной борьбе.

III Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. Церемонии открытия (28 сентября) и закрытия (8 октября) состоятся в Гяндже. I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в России, II Игры - в 2023 году в Белоруссии.

В Играх-2025 могут принять участие спортсмены в возрасте 23 лет и моложе, при этом среди них могут быть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, если они соответствуют возрастному цензу.