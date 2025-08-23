ТАСС: бывшую российскую фигуристку не пропустили на границе в Польше по пути на турнир

Мария Нехаева с тремя пересадками добиралась до Риги, где проходят юниорские соревнования

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву, ныне представляющую Израиль, не впустили на границе в Польше, в итоге спортсменка добиралась до этапа юниорского Гран-при в Риге с тремя пересадками. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход Нехаевой в сборную Израиля.

"Мария направлялась на этап юниорского Гран-при в Риге. Ей купили билет с пересадкой, так как граждан России не пропускают напрямую в Латвию. Был выбран маршрут через Варшаву, но на границе у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на предъявленные документы от израильской федерации, подтверждающие ее участие в соревнованиях, - сообщил источник. - В итоге спортсменке пришлось добираться с тремя пересадками, она также пропустила первую тренировку".

Этап юниорского Гран-при в Риге завершится 23 августа.

Нехаевой 19 лет. Вместе с Федором Саниным она является двукратным серебряным призером этапов Кубка Санкт-Петербурга и бронзовым призером чемпионата Санкт-Петербурга 2024 года.