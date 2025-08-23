По словам спортсменки, ее кумиром является белоруска Алина Горносько

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Призер Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике Ульяна Янус считает своими ориентирами Алину Кабаеву, Ирину Чащину и выступавшую на турнире в Москве белоруску Алину Горносько. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионка России Янус завоевала на Кубке сильнейших спортсменов в Москве две бронзы - в упражнениях с обручем и булавами. Горносько выиграла личное многоборье, а также завоевала золотые медали в упражнениях с лентой, мячом и булавами. В упражнении с обручем лучшей стала Анастасия Салос из Белоруссии.

"Очень рада, что выступала с такими звездами на одном ковре, что тренируюсь с ними, готовлюсь к выступлениям с ними, стою на одном подиуме. Я равняюсь на них, стараюсь быть похожей. Горносько - она один из моих кумиров, столько международных турниров выиграла, передает композиции так, что у меня мурашки появляются, особенно с булавами и обручем. Это невероятно сложные элементы, сложные повороты, риски, это очень классно. Еще мне очень нравится то, что делали Алина Кабаева, Ирина Чащина - невероятные комбинированные элементы, изобилие рисков, бумерангов", - сказала Янус.

"Я стараюсь просто соревноваться с самой собой. Стараюсь делать то, что не получается, исправлять все свои ошибки на ковре и слушать тренера - это на первом месте", - подчеркнула собеседница агентства.