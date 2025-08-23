Россиянка в полуфинале турнира WTA в Монтеррее победила американку Алисию Паркс

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер испытала облегчение после выхода в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее, который стал для нее первым в сезоне. Комментарий Шнайдер предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

В полуфинале Шнайдер со счетом 6:3, 7:6 (10:8) обыграла американку Алисию Паркс. В финале она встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Мари Боузковой.

"Это очень тяжелый сезон для меня, и после всего очень здорово наконец оказаться в финале. Даже чувствую небольшое облегчение. Главное, что я вынесла из этой недели, это то, что я могу продолжать биться, оставаясь спокойной", - сказала Шнайдер.