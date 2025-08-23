Олич, Кураньи и Аленичев примут участие в Кубке легенд

Турнир пройдет в Москве с 20 по 21 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ивица Олич, бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи и победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев примут участие в Кубке легенд по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соревнование пройдет во Дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 21 сентября. Турнир состоится в 17-й раз. Действующим победителем является московский "Спартак", который в финале прошлого розыгрыша обыграл сборную мира.

В этом году в турнире примут участие шесть команд - сборная мира, легенды Европы, легенды Азии, легенды Турции, легенды Сербии и легенды России.

За команду России сыграют Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк.