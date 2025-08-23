23 августа, 15:55
"Спартак" обыграл "Рубин" и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

Футболисты "Спартака". Егор Алеев/ ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 одержал победу над казанским "Рубином" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 34 125 зрителей.

Забитыми мячами отметились Пабло Солари (58-я минута) и Кристофер Мартинс (73).

"Спартак" прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед. После выигранного стартового матча сезона против махачкалинского "Динамо" на своем поле (1:0) красно-белые в национальном первенстве дважды уступили и дважды сыграли вничью. В кубке страны "Спартак" переиграл "Ростов" (2:0) и уступил махачкалинскому "Динамо" после серии пенальти (3:4).

"Рубин" потерпел первое поражение в домашнем матче впервые с 20 октября, когда уступил московскому "Динамо" (0:4). После этого команда на своем поле не знала поражений в 13 играх во всех турнирах.

"Рубин" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, "Спартак" идет 7-м, набрав 8 очков. В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с "Оренбургом" 30 августа, "Спартак" в этот же день примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

5

4

1

0

13

13

6

7

2

"Краснодар"

5

4

0

1

12

11

3

8

3

ЦСКА

5

3

2

0

11

11

4

7

4

"Рубин"

6

3

1

2

10

8

10

-2

5

"Балтика"

5

2

3

0

9

9

5

4

6

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

9

6

3

7

"Спартак"

6

2

2

2

8

8

10

-2

8

"Ахмат"

6

2

1

3

7

7

8

-1

9

"Акрон"

5

1

3

1

6

8

5

3

10

"Зенит"

5

1

3

1

6

7

7

0

11

"Оренбург"

6

1

3

2

6

7

8

-1

12

"Динамо" М

5

1

2

2

5

4

6

-2

13

"Динамо" Мх

5

1

2

2

5

3

5

-2

14

"Ростов"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Пари НН"

5

1

0

4

3

4

9

-5

16

"Сочи"

5

0

1

4

1

3

15

-12

  

