"Спартак" обыграл "Рубин" и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 одержал победу над казанским "Рубином" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 34 125 зрителей.
Забитыми мячами отметились Пабло Солари (58-я минута) и Кристофер Мартинс (73).
"Спартак" прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед. После выигранного стартового матча сезона против махачкалинского "Динамо" на своем поле (1:0) красно-белые в национальном первенстве дважды уступили и дважды сыграли вничью. В кубке страны "Спартак" переиграл "Ростов" (2:0) и уступил махачкалинскому "Динамо" после серии пенальти (3:4).
"Рубин" потерпел первое поражение в домашнем матче впервые с 20 октября, когда уступил московскому "Динамо" (0:4). После этого команда на своем поле не знала поражений в 13 играх во всех турнирах.
"Рубин" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, "Спартак" идет 7-м, набрав 8 очков. В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с "Оренбургом" 30 августа, "Спартак" в этот же день примет "Сочи".
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
5
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
7
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
8
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
9
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
10
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
11
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
12
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
13
"Динамо" Мх
5
1
2
2
5
3
5
-2
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Пари НН"
5
1
0
4
3
4
9
-5
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12