"Спартак" обыграл "Рубин" и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

Встреча завершилась со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 одержал победу над казанским "Рубином" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 34 125 зрителей.

Забитыми мячами отметились Пабло Солари (58-я минута) и Кристофер Мартинс (73).

"Спартак" прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед. После выигранного стартового матча сезона против махачкалинского "Динамо" на своем поле (1:0) красно-белые в национальном первенстве дважды уступили и дважды сыграли вничью. В кубке страны "Спартак" переиграл "Ростов" (2:0) и уступил махачкалинскому "Динамо" после серии пенальти (3:4).

"Рубин" потерпел первое поражение в домашнем матче впервые с 20 октября, когда уступил московскому "Динамо" (0:4). После этого команда на своем поле не знала поражений в 13 играх во всех турнирах.

"Рубин" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, "Спартак" идет 7-м, набрав 8 очков. В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с "Оренбургом" 30 августа, "Спартак" в этот же день примет "Сочи".