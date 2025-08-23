По словам главного тренера "Спартака", ему нужно было повидаться с семьей

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" по семейным обстоятельствам. Об этом Станкович рассказал журналистам.

Встреча прошла 16 августа и завершилась со счетом 2:2. Вместо Станковича на пресс-конференцию пришел его помощник Ненад Сакич.

"Что касается пресс-конференции после прошлого матча, мне нужно было увидеть мою семью. Мою жену и дочь. Поэтому это была причина. Давайте говорить о футболе, будем спортивными журналистами", - сказал Станкович.

В игре шестого тура РПЛ "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" (2:0). Красно-белые набрали 8 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата.