ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Сергей Шубенков стал победителем финала международных легкоатлетических соревнований "Королева спорта" в забеге на 110 м с барьерами. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Шубенков показал результат 13,82 секунды. Второе место занял Антон Колмыков (13,90 секунды). Третьим стал Даниил Шубин (14,10).

Шубенкову 34 года, он является чемпионом мира 2015 года. 10 августа спортсмен стал чемпионом России. Также в активе спортсмена есть две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.

Соревнования в Екатеринбурге завершатся 24 августа.