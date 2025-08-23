В серии пенальти победу одержал "Аль-Ахли"

ГОНКОНГ, 23 августа. /ТАСС/. "Аль-Наср" уступил "Аль-Ахли" в матче за Суперкубок Саудовской Аравии по футболу. Встреча прошла в Гонконге.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе "Аль-Насра" забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (41-я минута, с пенальти) и Марцело Брозович (82), у "Аль-Ахли" отличились Франк Кессье (45+6) и Рожер Ибаньес (89). Серия пенальти закончилась со счетом 5:3 в пользу "Аль-Ахли".

Роналду достиг отметки в 100 голов за "Аль-Наср", он занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба. При этом португалец стал первым футболистом в истории, который смог забить минимум 100 мячей за четыре клуба и национальную команду. Всего на его счету 939 голов в карьере, он рекордсмен по этому показателю.

Для Роналду это второй трофей в составе "Аль-Насра". В 2023 году клуб вместе с ним стал победителем Кубка арабских чемпионов. В "Аль-Наср" Роналду перешел в декабре 2022 года.

"Аль-Ахли" во второй раз выиграл Суперкубок Саудовской Аравии. Ранее клуб побеждал в турнире в 2016 году. "Аль-Ахли" сравнялся по числу побед с "Аль-Насром", больше них побеждал только "Аль-Хиляль" (5).