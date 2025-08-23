Церемония прощания с почетным вице-президентом ОКР Хоточкиным прошла в Москве

Хоточкин умер 19 августа на 80-м году жизни

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны почетного вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Виктора Хоточкина прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Хоточкин умер 19 августа на 80-м году жизни. На церемонии присутствовали его родные и близкие, ветераны российского олимпийского движения, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, ветераны российского хоккея.

Хоточкин участвовал в организации хоккейной Суперсерии 1972 года. Он являлся генеральным секретарем-казначеем Международной федерации хоккея с мячом и первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России. Был первым заместителем министра России по физической культуре, спорту и туризму.

Также Хоточкин в разные годы занимал посты вице-президента Российской федерации баскетбола, вице-президента Федерации бокса России. Был членом европейского исполкома Международной федерации баскетбола, членом исполкома ассоциации Европейских олимпийских комитетов, председателем комитета по развитию спорта Совета Европы.

Хоточкин первым в России был награжден медалью Пьера де Кубертена - за большой вклад в развитие международного олимпийского движения.