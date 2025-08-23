В субботу российский спортсмен победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC в Шанхае

ШАНХАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович рассказал журналистам, что стремился завершить бой с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой досрочно, но это не получилось из-за способности оппонента держать удар.

"Хотел это сделать (завершить бой досрочно - прим. ТАСС), но у парня просто крепкая голова, - отметил Павлович на пресс-конференции. - Я попадал очень тяжелыми ударами - он стоял".

Российский тяжеловес добавил, что "сам немножко зол на себя, потому что искренне хотел закончить бой досрочно, прилагал все усилия, но не получилось".

Павлович признался, что доволен победой, но "хотел бы выиграть по-другому". По словам спортсмена, он готов в ближайшее время вернуться в октагон.

Павлович победил Кортес-Акосту на турнире UFC Fight Night в Шанхае единогласным решением судей. Павловичу 33 года, на его счету теперь 20 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах (ММА). Кортес-Акосте 33 года, он потерпел 2-е поражение в ММА. Также на его счету 14 побед.