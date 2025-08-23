Матч легенд хоккея и команды Иркутской области завершился вничью со счетом 10:10

За звезд российского хоккея сыграли олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисова, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Вячеслав Буцаев

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч между командой "Легенды хоккея" и сборной Иркутской области, который должен был пройти в марте, состоялся в субботу в Ангарске и завершился со счетом 10:10. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев.

В этом году из-за сложной ледовой обстановки матч переносили с Байкала во дворец спорта "Ермак" в Ангарске, но в итоге он не состоялся из-за болезни легенд хоккея Вячеслава Фетисова и Александра Якушева.

"Долгожданное спортивное событие состоялось! В Ангарске на льду дворца спорта "Ермак" в товарищеском матче по хоккею с шайбой сошлись команды с участием звезд хоккея и представителей Иркутской области. Игра получилась по-настоящему динамичной и яркой. Первая шайба была нашей, ее забросил [председатель правительства региона] Константин Зайцев, завершили вничью - 10:10", - написал губернатор, который был капитаном команды области "Любимый Байкал".

За звезд российского хоккея помимо двукратного олимпийского чемпиона Фетисова, сыграли олимпийские чемпионы Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Вячеслав Буцаев, а также семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин. Вратарем стал ветеран СВО Артур Галеев. Перед матчем легенды отечественного хоккея провели мастер-классы для юных спортсменов.

Ранее товарищеский матч между легендами отечественного хоккея и командой правительства Иркутской области трижды проходил на льду Байкала с целью привлечения внимания к экологическим проблемам самого глубокого в мире озера, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые такая встреча прошла 8 марта 2021 года.