ТАСС, 23 августа. Московское "Динамо" делает ставку на футболистов, которые не готовы ментально бороться за итоговую победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший игрок бело-голубых Артур Юсупов.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 5 очками после 5 матчей.

"Если у тебя костяк приходит из команды, которая в среднем занимает 10-е место, то туда и будете двигаться, - сказал Юсупов. - Вот [Иван] Сергеев, который становился чемпионом с "Зенитом", делает погоду. А когда берут из средней команды, то к тем позициям и будет клуб двигаться".

"Раньше как было: если хочешь быть чемпионом, берешь игроков из первой пятерки. Они сделали ставку на футболистов "Ростова", посмотрим, что будет. Просто когда в команду приходят игроки из клуба на 10-м месте, то у них психологически уже сидит это, что они в середине таблицы. Нет менталитета чемпиона. Так было раньше, поэтому в данной ситуации для меня не сильно удивительно, что они не могут найти себя", - заключил Юсупов.

В субботу "Динамо" проведет домашний матч шестого тура чемпионата России против "Пари Нижний Новгород".