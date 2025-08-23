Московский клуб объявил о переходе полузащитника в субботу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новичок московского футбольного клуба "Динамо" Антон Миранчук вошел в заявку команды на матч шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари НН". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 20:45 мск.

Миранчук начнет матч на скамейке запасных. О переходе полузащитника из швейцарского "Сьона" московский клуб объявил в субботу.

Миранчуку 29 лет, за "Сьон" он выступал с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии".

В составе сборной России Миранчук провел 31 матч, забил семь голов и отдал две голевые передачи.