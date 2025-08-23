Ходьков отметил дисциплинированную игру гандболистов ЦСКА в матче за Суперкубок России

Армейцы победили "Зенит" со счетом 35:27

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гандболисты ЦСКА с максимальной концентрацией провели матч за Суперкубок России против "Зенита". Об этом ТАСС заявил главный тренер ЦСКА Олег Ходьков.

В субботу гандболисты ЦСКА в третий раз подряд выиграли Суперкубок России, обыграв "Зенит" со счетом 35:27.

"Рад победе, - сказал Ходьков. - В первом тайме первые 15-20 минут были очень напряженными. Во втором тайме мы не расслабились, в перерыве попросил ребят сыграть дисциплинированно и увеличить счет. Рад и горжусь своей командой".

"Команда готова на сто процентов, находится в хорошей форме. Где-то у нас добавилась молодежь. Есть определенный костяк, и даем возможность вливаться молодежи", - добавил специалист.

Игрок армейцев Юлиан Гирик отметил, что команда хорошо подготовилась к матчу с точки зрения физики. "Все сыграли хорошо, - сказал Гирик. - Под конец уже расслабился, начал поспешные действия делать. Но тренер, как и обещал, меня реанимировал. Физики у нас хватает, мы держали темп, а значит все правильно сделали на сборах".