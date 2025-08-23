Чешка Мария Боузкова снялась с полуфинальной игры во втором сете

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Екатерина Александрова заявила, что хотела выйти в финал турнира в Мексике не благодаря отказу соперницы от продолжения борьбы. Комментарий Александровой ТАСС предоставила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Александрова выиграла первый сет полуфинального матча с представительницей Чехии Марией Боузковой со счетом 6:3. В первом гейме второго сета чешская спортсменка приняла решение сняться с матча. Игра между спортсменками была прервана по ходу первого сета из-за дождя и была возобновлена спустя более чем 15 часов.

"Я очень рада выйти в финал, хотя это не тот способ, которым я хотела это сделать. Надеюсь, с моей соперницей будет все хорошо и ничего серьезного. Я же начинаю готовиться к финальной встрече и надеюсь показать свой лучший теннис", - сказала Александрова.

В финальном матче Александрова сыграет со своей соотечественницей Дианой Шнайдер.