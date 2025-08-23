Соревнования проходили под эгидой Eagles FC

МАХАЧКАЛА, 23 августа./ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (MMA) памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова прошел в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает правительство Дагестана.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и известный боец Хабиб Нурмагомедов во Дворце спорта им. Али Алиева в Каспийске посетили турнир по смешанным боевым единоборствам памяти известного дагестанского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Соревнования прошли под эгидой Eagles FC",- говорится в сообщении.

Отмечается, что программа турнира включает порядка 20 поединков с участием как российских, так и зарубежных бойцов.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошел в Книгу рекордов России. Он ушел из жизни в 2020 году.