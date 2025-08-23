Полузащитник является воспитанником и капитаном "Локомотива"

ТАСС, 23 августа. Руководство московского "Локомотива" не устроило предложение греческого АЕКа о покупке футболиста Дмитрия Баринова. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Павел Банатин.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Баринов согласовал контракт с АЕКом.

"Он футболист "Локомотива", с другими клубами он согласовывать контракт не может. Могу подтвердить, что предложение есть, руководство "Локомотива" оно не устроило. Считаю некорректным обсуждать цифры, это останется между клубами. До конца окна есть время, но и отпускать прямо сейчас лидера у "Локомотива" нет особого желания. Посмотрим, как дальше будет. Время покажет", - сказал Банатин.

Баринову 28 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. За московский клуб полузащитник провел 258 матчей в различных турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с "Локомотив" футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

АЕК является 13-кратным чемпионом Греции, занимая третье место по этому показателю. Главным тренером команды является Марко Николич, который в прошлом сезоне возглавлял московский ЦСКА, а в 2020-2021 годах работал в "Локомотиве".