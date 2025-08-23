Монов: молодые российские борцы мечтают выступать под флагом великой и могучей державы

По словам тренера молодежной сборной России по греко-римской борьбе, в команде собралась очень талантливая и упорная молодежь

САМОКОВ /Болгария/, 23 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Молодые российские борцы готовы к переходу на взрослый уровень, они мечтают выступать под флагом великой и могучей державы. Об этом ТАСС заявил главный тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов, комментируя выступление спортсменов на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в болгарском Самокове.

"В моей сегодняшней команде собралась очень талантливая и упорная молодежь, хорошие ребята. Они хороший материал для успешных выступлений во взрослых состязаниях. Самое важное, чтобы на предстоящем переходном этапе ребята попали в нужные руки, чтобы им создали все необходимые условия для их реализации. И еще нам очень хочется выступать под флагом и с гимном нашей великой и могучей державы, надеюсь, что скоро это произойдет", - отметил Монов.

Тренер сообщил, что участники мирового первенства в Болгарии уже в ближайшее время перейдут во взрослую категорию, а ему уже в сентябре предстоит начать отбор новых членов сборной. "Первенство мира - это главный старт года, после него идет смена поколений, сегодняшние ребята переходят во взрослую категорию, во взрослую команду, а мы уже в сентябре начнем отбор новых членов молодежной сборной", - рассказал он.

Монов подчеркнул, что итоги состязаний подводятся по их окончании, но отметил, что не все лидеры команды оправдали надежды тренерского штаба. "Участие в мировом первенстве волнительно и ответственно одновременно. В нашей команде бремя ответственности после первенства Европы для многих лидеров оказалось тяжелой ношей, не все сумели справиться и показать свои лучшие качества, на которые рассчитывал тренерский штаб и я лично, хотя в любой ситуации они должны были доказывать свое лидерство. Окончательные итоги выступления подводить рано. Насыщенным будет воскресенье, где в финале будут бороться два наших лидера, я бы хотел их видеть на первом месте пьедестала", - сказал он.

Дружеская атмосфера

Российская команда высоко оценила организацию первенства мира в Болгарии, отметив дружескую атмосферу. "Первенство мира в Болгарии по условиям проведения и организации состязаний оказалось одним из лучших. Все, в том числе вопросы бытового размещения и питания, условия для соревнований и тренировок, было на высшем уровне. Атмосфера общения с представителями других стран оказалась дружелюбной и, я бы сказал, дружественной, даже при поражении все достойно пожимали друг другу руку. Какого-то дискриминационного отношения мы к себе в борцовской семье, борцовском братстве, между тренерами и спортсменами не ощущаем", - отметил Монов.

"Что касается судейского корпуса, то здесь ситуация сложнее, факты русофобии со стороны арбитров встречаются, причем уже не на одном первенстве мира, где мы участвуем в нейтральном статусе. Но сетовать на судей - это удел слабых. Прежде всего надо разбираться в самом себе, в своих ошибках, да, где-то судьи бывают необъективны, но это также значит, что мы сами им даем для этого повод. Надо не давать судьям повода ошибаться, тогда они никого из нас не смогут засудить", - подчеркнул тренер.

Борьба за медали продолжается

В субботу в Самокове были разыграны очередные комплекты медалей в соревнованиях по греко-римской борьбе. В активе российской команды серебряная медаль Эрзу Закриева (весовая категория до 67 кг) и бронзовая награда Ильи Комарова (до 97 кг). В воскресенье в финале будут бороться Абдурахман Абдулкадыров (до 87 кг) и Али Ильясов (до 130 кг). Заур Беслекоев (до 77 кг) поборется за бронзовую медаль. Игорь Пунченко (до 63 кг) будет бороться в утешительном раунде.