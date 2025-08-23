Соревнования продлятся до 7 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) стартует в воскресенье. Соревнования пройдут в Нью-Йорке и продлятся до 7 сентября.

US Open проводится с 1881 года, первый турнир прошел на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк и с тех пор неизменно проходят в этом городе. В 1978 году турнир обосновался на кортах парка "Флашинг Медоуз", который впоследствии был назван именем известной теннисистки Билли Джин Кинг. Рекордсменами по победам у мужчин в Открытую эру являются швейцарец Роджер Федерер, американцы Джимми Конорс и Пит Сампрас, выигрывавшие трофей по пять раз. У женщин рекорд принадлежит американкам Серене Уильямс и Крис Эверт (по шесть).

В этом году на турнире будут разыграны рекордные в истории тенниса призовые в размере $90 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $5 млн, финалисты - по $3,6 млн. Сильнейшие в парном разряде заработают по $1 млн, участники финала - по $500 тыс. Победители турнира в смешанном разряде, который завершился 21 августа, также получили $1 млн, финалисты - $400 тыс. Прежним рекордом для теннисного турнира был призовой фонд US Open в 2024 году, который составил $75 млн.

Противостояние Синнера и Алькараса

В последних двух финалах на турнирах Большого шлема играли первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции, а Синнер стал победителем Уимблдона. Примечательно, что после победы серба Новака Джоковича на US Open в 2023 году только Синнер и Алькарас выигрывали турниры Большого шлема, поэтому многие болельщики и эксперты ожидают их встречу и в финале US Open. 18 августа они встретились в финале турнира в американском Цинциннати, где Синнер отказался продолжать борьбу при счете 0:5 в первом сете. На US Open Синнер будет защищать титул.

"Пока что мы с Карлосом делим между собой крупные трофеи, но все может измениться. В туре много сильных игроков, и путь к финалу весьма труден. Посмотрим, продолжится ли это. Я всегда говорю, что нужно прогрессировать, потому что соперники уже знают наш стиль игры", - сказал Синнер на пресс-конференции перед US Open.

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, на данный момент никого и близко нет по уровню с Синнером и Алькарасом. "Я думаю, что они снова встретятся в финале, потому что по уровню сейчас они значительно выше всех остальных, - сказал Чесноков ТАСС. - Сложно сказать, кто из них фаворит, потому что на "харде" обычно лучше играет Синнер, но в Цинциннати он не смог играть финал из-за жары, а на US Open тоже обычно высокая температура во время матчей".

У женщин претенденток на победу больше, однако главным фаворитом является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, победившая в Нью-Йорке в прошлом году. В этом году она дважды проиграла в финале на турнирах Большого шлема и один раз уступила в полуфинале. Ее главными конкурентками являются вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек, победившая в августе в Цинциннати, и третий номер мирового рейтинга американка Кори Гауфф.

"Соболенко является главным претендентом, потому что она физически сильнее всех. Но у нее есть проблемы психологического характера, из-за чего она часто проигрывает важные матчи. В женском турнире может быть и неожиданный победитель, такое не раз уже случалось", - рассказал ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Кто представит Россию

Россия будет представлена 4 игроками в мужском одиночном разряде и 13 в женском. Основные надежды в мужском разряде возлагаются на девятую ракетку мира Карена Хачанова и Андрея Рублева (15-й номер рейтинга). Также в Нью-Йорке сыграет бывшая первая ракетка мира, победитель турнира 2021 года Даниил Медведев (13), однако в этом сезоне он выступает нестабильно.

Медведев на старте турнира проведет матч против француза Бенжамена Бонзи. Соперники ранее встречались в первом круге Уимблдона 2025 года, тогда француз победил со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Хачанов сыграет с американцем Нишешем Басаваредди, Рублев проведет матч против хорвата Дино Призмича. Также Роман Сафиуллин встретится с французом Гаэлем Монфисом.

"У Андрея и Карена хорошие сетки, я думаю, они могут далеко пройти. Что касается Медведева, то он в четвертом круге уже может встретиться с Алькарасом. Что касается Романа, то ему достался очень опытный соперник, которого можно обыграть, но это будет непросто", - сказал в беседе с ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Главной надеждой в женском турнире является 18-летняя Мирра Андреева (5-е место в мировом рейтинге), однако ранее россиянка не проходила на US Open дальше второго круга. В первом круге Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс. Диана Шнайдер встретится с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова - с Анастасией Севастовой из Латвии, Людмила Самсонова - с китаянкой Юань Юэ, Анастасия Павлюченкова - с украинкой Даяной Ястремской, Вероника Кудерметова - с Джанис Тьен из Индонезии, Анастасия Потапова - с китаянкой Чжу Линь, Анна Калинская - с американкой Клерви Нгуну, Полина Кудерметова - с испанкой Нурией Паррисас Диас, Камилла Рахимова - с француженкой Каролин Гарсией, Анна Блинкова - с украинкой Юлией Путинцевой, Анастасия Захарова - с Элиной Аванесян из Армении, Оксана Селехметьева - с чешкой Маркетой Вондроушовой.

"У девушек хорошие шансы пройти далеко есть у Мирры Андреевой, ей надо закрепляться в топ-5 рейтинга и приближаться к лидерам, - сказал ТАСС заслуженный тренер России Александр Каливод. - Хорошо на "харде" могут сыграть Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Несколько утратила свои позиции Диана Шнайдер, но, может быть, после турнира в Мексике она почувствует в себе уверенность".

Среди россиян, помимо Медведева, US Open выигрывали Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). В парном разряде на турнире побеждали Евгений Кафельников (1997), Вера Звонарева (2006, 2020), Динара Сафина (2007), Елена Веснина и Екатерина Макарова (2014). Также соревнования смешанных пар выигрывали Звонарева (2004) и Макарова (2012).