ЦСКА сыграет с "Акроном", "Краснодар" - с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома сыграет против "Акрона" из Тольятти в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене".

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Акрон" расположился на 12-й позиции, имея в активе 6 очков.

В этом сезоне команды играли между собой на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "Акрон" побелил армейцев (5:4).

По мнению бывшего защитника ЦСКА, участника чемпионата мира 1966 года Владимира Пономарева, у армейцев будет боевой настрой на матч. "Я думаю, что настрой у ЦСКА будет боевой, они захотят взять реванш. На кубковых матчах тренеры смотрят ближайший резерв, а в чемпионате уже будут играть лучшие. ЦСКА в чемпионате уверенно играет в последнее время, так что я думаю, что они выиграют", - сказал Пономарев.

Матч начнется в 17:30 мск.

"Краснодар" сыграет с "Крыльями Советов"

Игровой день стартует с матча, где действующий чемпион России "Краснодар" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Краснодар" с 12 очками занимает 2-е место в таблице РПЛ и в случае победы обойдет лидирующий столичный "Локомотив", сыгравший в субботу вничью с "Ростовом" (3:3), на 1 очко. "Крылья Советов" идут на 7-м месте, в активе команды 8 очков. В этом сезоне команды сыграли между собой на групповом этапе в Кубке России, победу в матче со счетом 2:1 одержали "Крылья Советов". Встреча начнется в 15:00 мск.

Завершится игровой день матчем между "Сочи" и калининградской "Балтикой". "Балтика" идет на 6-й строчке, набрав 9 очков. В активе "Сочи" всего 1 очко, это единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне РПЛ. В прошлом сезоне обе команды выступали в Первой лиге, где они провели между собой две встречи, одна завершилась вничью (1:1), вторая - домашней победой "Балтики" (2:0). Матч начнется в 20:00 мск.