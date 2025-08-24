Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4

МЕХИКО, 24 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под третьим номером. У Александровой был второй номер посева. Для Шнайдер этот титул стал первым в нынешнем сезоне.

Шнайдер 21 год, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки теперь пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Александровой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Победительницей турнира в 2024 году стала Линда Носкова из Чехии. Среди представительниц России на нем ранее побеждала Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).