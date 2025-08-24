Он победил техническим нокаутом

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев победил американца Джеремайю Милтона. Десятираундовый рейтинговый поединок, прошедший в Майами, завершился победой Гассиева техническим нокаутом, его соперник отказался от продолжения борьбы после 6-го раунда.

Первоначально Гассиев должен был встретиться с бывшим соперником россиянина Александра Поветкина поляком Анджеем Вавжиком, но тот получил травму и был заменен на Милтона.

Гассиев впервые выступил в США с 2017 года. После этого он боксировал в России, Сербии, Армении и Турции. Россиянин одержал вторую победу после поражения от шведа Отто Валлина 30 сентября 2023 года, когда не сумел защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и получить шанс выйти на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA. В октябре прошлого года Гассиев победил датчанина Кима Юнгквиста нокаутом в пятом раунде.

31-летний Гассиев одержал 32-ю победу (25 нокаутом) при 2 поражениях. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

С 2020 года Гассиев выступает в супертяжелом весе, победив албанца Нури Сефери, немца Михаэля Валлиша, американцев Карлоуса Уэлча и Майка Бэлогана, а также Юнгквиста и проиграв Валлину.

31-летний Милтон потерпел второе поражение в карьере при 11 победах (7 нокаутом).