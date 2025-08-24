Бегунов Никитина и Масютенко чаще других атлетов проверяло РУСАДА на допинг в 2025 году

Они были протестированы по восемь раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Александр Масютенко, специализирующийся на дистанции 400 м, и стайер Владимир Никитин стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменами в первые семь месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

27-летний Масютенко и 33-летний Никитин были протестированы по восемь раз. По семь раз проходили проверки на допинг легкоатлеты Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина и Анастасия Красильникова.

На чемпионате России по легкой атлетике, который проходил с 7 по 10 августа в Казани, Масютенко в финале 400-метровки показал третий результат. Никитин первенствовал в забегах на 5 000 и 10 000 метров, причем на последней дистанции ему удалось установить новый рекорд страны.