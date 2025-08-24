Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP перед стартом US Open

Он остается первой ракеткой России

ТАСС, 24 августа. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Хачанов является лучшим из россиян в рейтинге. Свои позиции также сохранили Даниил Медведев (13-е место) и Андрей Рублев (15). Роман Сафиуллин опустился на 94-ю строчку.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, второе и третье места по-прежнему занимают испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев соответственно.

С 24 августа по 7 сентября пройдет Открытый чемпионат США (US Open) - последний в сезоне турнир Большого шлема.