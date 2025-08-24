Он отличился в добавленное ко второму тайму время

ОТТАВА, 24 августа. /ТАСС/. "Ванкувер" дома со счетом 3:2 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Победный гол в составе канадской команды на 14-й добавленной ко второму тайму минуте с пенальти забил германский полузащитник Томас Мюллер. Этот гол стал для него дебютным в составе "Ванкувера", куда он перешел 6 августа, соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Мюллеру 35 лет, он является воспитанником германской "Баварии", за основную команду которой выступал с 2008 по 2025 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник 12 раз выигрывал чемпионат Германии, что является рекордом турнира. Также на его счету шесть побед в кубке и восемь - в суперкубке страны, по два раза он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В составе "Баварии" Мюллер забил 250 мячей и занимает третье место по этому показателю. Также игроку принадлежит рекорд по числу матчей за клуб (756) и по числу голевых передач (276). В составе сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира 2014 года, в 2010 году он завоевал бронзу мирового первенства и с пятью голами стал одним из четырех лучших бомбардиров турнира.

"Ванкувер" занимает" третье место в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками. "Сент-Луис" на Западе идет на 14-м месте, у команды 21 очко. В следующем матче "Ванкувер" дома сыграет с "Филадельфией" в ночь на 14 сентября, "Сент-Луис" в ночь на 31 августа примет "Хьюстон Динамо".