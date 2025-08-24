Тест на гендерную принадлежность уже сдали 30 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приступила к организации тестирования отечественных легкоатлеток на гендерную принадлежность. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

"Всероссийская федерация легкой атлетики уже организовала забор соответствующих анализов в сборной команде России в рамках нового требования по тестированию спортсменок на ген SRY, - рассказал Ярышевский. - Тест уже сдали 30 человек, и процесс продолжается. Тестирование также будет организовано на финале "Королевы спорта" в Екатеринбурге".

Новые правила допуска World Athletics вступают в силу 1 сентября 2025 года. Согласно им, легкоатлетки один раз в жизни по выбору должны пройти скрининг при помощи соскоба слюны или через анализ крови. World Athletics в своем июльском релизе также подчеркнула, что "не ставит под сомнение гендерную идентичность, уважает достоинство и неприкосновенность частной жизни физических лиц, строго соблюдает обязательства по конфиденциальности и законы о защите персональных данных, никогда не предлагала и не будет предлагать никаких обязательств по хирургическому вмешательству или иной коррекции пола".

Чемпионат мира по легкой атлетике состоится в Токио с 13 по 21 сентября, финал легкоатлетической серии "Королева спорта" в Екатеринбурге проходит с 23 по 24 августа.