Он отличился в матче против "Далласа"

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. "Даллас" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В составе "Лос-Анджелеса" дебютный гол забил южнокорейский форвард Сон Хын Мин, о переходе которого в американский клуб стало известно 6 августа. С 2015 года игрок выступал за английский "Тоттенхэм". В прошлом сезоне вместе с командой он стал победителем Лиги Европы. В составе лондонцев южнокореец провел 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В сезоне-2021/22 вместе с Мохаммедом Салахом Сон Хын Мин поделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии.

"Лос-Анджелес" занимает четвертое место в Западной конференции с 41 очком, "Даллас" идет на 11-м месте Запада с 30 очками. В следующем матче "Лос-Анджелес" в ночь на 1 сентября примет "Сан-Диего", "Даллас" в ночь на 7 сентября на выезде сыграет с "Сент-Луисом".