Чемпион мира легкоатлет Шубенков по ходу сезона думал о том, чтобы завершить карьеру

По словам спортсмена, из-за травм вместо нормальных тренировок ему приходилось делать те, которые не дадут результата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков по ходу неудачно складывавшегося для него сезона думал о том, чтобы завершить карьеру спортсмена. Об этом Шубенков рассказал ТАСС.

"Я постоянно думал об этом, - ответил Шубенков на вопрос, возникали ли по ходу сезона в голове мысли завершить карьеру. - Мало того, что результаты были не очень, но и травмы появляются, и вместо тренировок приходилось постоянно заниматься лечением, восстановлением. Вместо нормальных тренировок делать те, которые не дадут результата. Естественно, мысли всякие-разные появлялись, и очень нехорошие. Зато сейчас качели, как было плохо тогда, и как классно сейчас".

В субботу Шубенков в финале серии "Королевы спорта" в Екатеринбурге стал первым на своей коронной дистанции. "Закончился этот сезон потрясающе, эмоции просто запредельные. Успех в финале "Королевы спорта" стал для меня победной точкой, победой над собой в первую очередь. Победой над организмом, различными проблемами со здоровьем. Это правда дорогого стоит", - признался собеседник ТАСС.

"Пока не готов говорить, буду ли я стартовать в зимнем сезоне или пропущу его. Нужно сначала понять, на что я могу рассчитывать и чего от себя ожидать. Мне шестые-седьмые места занимать не очень комфортно. А если получается стать победителем, то это да, всегда приятно", - заключил чемпион мира.

На зимнем чемпионате России Шубенков на дистанции 60 м с барьерами показал шестой результат, первую половину летнего сезона он вынужден был пропустить из-за травмы ноги.

В активе 34-летнего Шубенкова есть также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.