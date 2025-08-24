Обладателем нейтрального статуса стал Иван Игнатьев, представляющий на внутрироссийских стартах Санкт-Петербург

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Десятилетний российский велогонщик Иван Игнатьев, выступающий в BMX (racing), стал обладателем нейтрального статуса Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Игнатьеву, представляющему на внутрироссийских стартах Санкт-Петербург, в августе исполнилось 10 лет. На первенстве мира, которое проходило в конце июля - начале августа в Копенгагене, россиянин занял четвертое место в своей возрастной категории. В соревнованиях тогда принимали участие 157 юных спортсменов.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.