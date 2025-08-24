Он мог бы попробовать себя в журналистике

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин хотел бы попробовать себя в журналистике, если бы не занимался хоккеем. Об этом он рассказал в интервью проекту "ТАСС Дети".

Если бы не хоккей, в какой бы сфере хотел бы себя попробовать? На вашем месте", - сказал Овечкин корреспонденту "ТАСС Дети".

Овечкину 39 лет, в 2018 году вместе с "Вашингтоном" он завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. 6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.