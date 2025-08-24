Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) с запозданием приняла решение об обязательном прохождении легкоатлетками тестирования на гендерную принадлежность. Такое мнение ТАСС высказала многократная чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко.

"Это надо было делать немного раньше, когда вот бегали, так скажем, девушки, похожие на мужчин, - считает Макаренко. - Но если обязали всех женщин проходить это так же, как и допинг-тест, то не думаю, что это очень обидно для нас. Повторюсь, хотелось бы, чтобы это было введено раньше".

Собеседница ТАСС также добавила, что сдала тест на гендерную принадлежность еще до приезда на финал "Королевы спорта" в Екатеринбург.

Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы. Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский ранее сообщил ТАСС, что отечественные спортсменки уже начали проходить такое тестирование.

Новые правила допуска World Athletics вступают в силу 1 сентября 2025 года. Согласно им, легкоатлетки один раз в жизни по выбору должны пройти скрининг при помощи соскоба слюны или через анализ крови. World Athletics в своем июльском релизе также подчеркнула, что "не ставит под сомнение гендерную идентичность, уважает достоинство и неприкосновенность частной жизни физических лиц, строго соблюдает обязательства по конфиденциальности и законы о защите персональных данных, никогда не предлагала и не будет предлагать никаких обязательств по хирургическому вмешательству или иной коррекции пола".