Петров и Штыль выиграли чемпионат мира в каноэ-двойках на дистанции 500 м

ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Они показали результат 1 минута 39,63 секунды

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Россияне Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Италии.

Они показали результат 1 минута 39,63 секунды. Вторыми стали китайцы Юй Юэбинь и Юй Чэньвэй (1 минута 40,60 секунды). Третьими финишировали венгры Криштоф Коллар и Иштван Юхас (1.40,74).

Петров завоевал вторую золотую медаль на текущем чемпионате мира, ранее он победил в каноэ-одиночках на дистанции 500 м.

Чемпионат мира в Милане завершится 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.