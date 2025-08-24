В воскресенье Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Шараповой была великой теннисисткой, которая провела выдающуюся карьеру. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы.

"Здорово, что ее туда ввели, она была великой теннисисткой, это абсолютно заслуженно. Она провела выдающуюся карьеру, выиграла все турниры Большого шлема, об этом можно только мечтать. У нее была очень яркая, агрессивная манера игры, на нее было интересно смотреть. И она сумела реализовать себя не только на корте, но и за его пределами, это дорогого стоит", - сказал Чесноков.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Шарапова также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2004 года и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).