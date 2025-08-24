Добраться до места, где она находится, можно будет не раньше конца июня 2026 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сезон восхождений на пик Победы уже завершен, поэтому спасатели свернут лагерь и отправятся к месту, где находится россиянка Наталья Наговицина, не раньше конца июня 2026 года. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску Наговициной прервана из-за погодных условий.

"Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению, - сказал Яковенко. - По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время. Сейчас спасать там уже некого, только доставать. Сезон завершен, следующий начнется в конце июня следующего года. Раньше этого срока никто уже туда не пойдет, лагерь также в ближайшее время уберут, если еще не убрали. Там лежит много людей начиная с 1960-х годов. И ни у кого не было мыслей ранее идти туда, чтобы доставать тела, хотя они должны быть у себя на родине в земле".