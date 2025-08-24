Напарник альпинистки Наговициной вернулся в Россию и будет проходить лечение

Роман Мокринский был в составе группы, которая совершала восхождение на пик Победы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Напарник российской альпинистки Натальи Наговициной Роман Мокринский находится в России, ему предстоит лечение. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску Наговициной прервана из-за погодных условий. Мокринский был в составе группы из четырех человек, которая совершала восхождение на пик Победы.

"Он в Москве. Будет проходить лечение, потому что есть признаки обморожения пальцев рук и другие повреждения. Сейчас важно это здоровье сохранить", - сказал Яковенко.