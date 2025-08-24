В воскресенье россиянку ввели в Международный зал теннисной славы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова запомнилась специалистам и болельщикам агрессивным стилем игры и яркой внешностью. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Ранее Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы.

"Приятно, что наши теннисисты получают признание, несмотря на все санкции, которые накладываются на наш спорт. Это большой успех отечественной школы тенниса, и я надеюсь, что это далеко не последний случай. На корте она запомнилась своими результатами, своим агрессивным теннисом, желанием победить. Наконец, она просто красивая девушка, и это привлекало болельщиков", - сказал Каливод.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Шарапова является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2004 года и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).