Победителем в четвертый раз стал Догукан Улач

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. человек приняли участие в 37-м межконтинентальном заплыве через пролив Босфор в воскресенье. Его победителем в четвертый раз стал житель Северного Кипра Догукан Улач, который преодолел маршрут в 6,5 км за 57 минут, сообщил телеканал NTV.

Старт заплыву, организованному Олимпийским комитетом Турции, с участием представителей 81 страны был дан в 10:00 по местному времени (совпадает с мск) у причала Канлыджа в азиатской части Стамбула. Финишировали пловцы у пристани в районе Куручешме в европейской части города.

На время заплыва судоходство в Босфоре было приостановлено. Безопасность соревнований обеспечивали катера береговой охраны. Данных о происшествиях, по информации NTV, не поступало.