ТАСС, 24 августа. Нигерийский боксер Айк Ибеабучи одержал победу в своем первом поединке после 26-летнего перерыва.

В бою, прошедшем в нигерийском Лагосе, Ибеабучи победил соотечественника Идриса Афинни. После поединка Ибеабучи вызвал на бой абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Ибеабучи 52 года, на его счету 21 победа и ни одного поражения. В 1999 году спортсмена обвинили в изнасиловании и нанесении телесных повреждений и приговорили к тюремному заключению. В 2015 году он был освобожден.