Алексей Мананков ударил молодого спортсмена в кофейне в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Поведение председателя Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексея Мананкова, ударившего юного спортсмена, является неприемлемым. Об этом ТАСС заявил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Мананков ударил молодого спортсмена. По информации источника, инцидент произошел в кофейне в Санкт-Петербурге.

"Такое поведение неприемлемо. Если дело дойдет до президиума, то будем рассматривать. Возможно, будут устные санкции или более строгие", - сказал Крянин.