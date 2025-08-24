Бегун на 400 м с барьерами Иванов планирует выбежать из 47 секунд и выиграть Олимпиаду

В начале августа спортсмен показал результат 47,94 секунды, установив новый рекорд страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов рассчитывает в олимпийском сезоне выбежать из 47 секунд, что даст ему возможность выиграть Игры-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"На ближайшие три года у меня главная задача - выбежать из 47 секунд, постараюсь это сделать к Олимпиаде, - рассказал Иванов. - Если такое удастся сделать, то, думаю, это будет победа. Потому что тому же норвежцу Карстену Вархольму будет почти 33, а это уже возраст".

В начале августа на чемпионате России в Казани Иванов пробежал 400 метров с барьерами за 47,94 секунды, установив новый рекорд страны. После забега ему пришлось обратиться к помощи врачей.

"Почему после Казани решил выступить здесь? Тренер сказал, что нужно поехать, я и поехал. Мне важнее было здесь просто победить, я не гнался за результатом. Я слежу за своим здоровьем, к врачам после рекордного забега не обращался, со мной все нормально, но у меня есть близкие люди, которые этим занимаются", - добавил Иванов.

"Я хотел и в Екатеринбурге показать высокий результат, но по ходу дистанции понял, что сегодня этого не получится добиться. Сильный ветер в лицо был. Если подвести итог сезона, то самое яркое впечатление у меня было от чемпионата страны в Казани, где мне удалось побить рекорд России", - заключил 25-летний спортсмен, победивший в финале "Королевы спорта" в Екатеринбурге с результатом 48,72 секунды.