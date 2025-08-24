Нападающий был отстранен за нарушение регламента РФС в отношении ставок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Дисквалифицированный комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) нападающий Владимир Писарский будет выступать за команду Медиалиги "СКА-Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Писарский сыграет за "СКА-Ростов" в Winline Кубке лиги.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Юрист футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Писарский намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд.