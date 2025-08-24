В шестом туре чемпионата России краснодарская команда разгромила самарские "Крылья Советов" со счетом 6:0

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 6:0 разгромили самарские "Крылья Советов" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавили таблицу чемпионата. Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами отметились Гаэтан Перрен (3-я минута), Эдуард Сперцян (13, с пенальти), Джон Кордоба (42, 86), Жоау Батчи (78) и Никита Кривцов (90).

"Краснодар" одержал самую крупную гостевую победу в официальном матче. В 2016 году краснодарская команда дома со счетом 6:0 обыграла екатеринбургский "Урал".

"Краснодар" набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Действующие чемпионы страны одержали четвертую победу подряд в РПЛ. Единственное поражение краснодарская команда потерпела в домашнем матче второго тура от московского "Локомотива" (1:2). "Крылья Советов" с 8 очками располагаются на 9-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Крылья Советов" в гостях встретятся с "Локомотивом". Оба матча пройдут 31 августа.