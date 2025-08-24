Прыгун в высоту Лысенко заявил, что в летнем сезоне он был доволен только одним стартом

На турнире в Бресте спортсмен установил лучший результат сезона в мире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Победитель финала серии "Королева спорта" в прыжках в высоту Данил Лысенко в этом летнем сезоне сумел полностью реализовать себя только на турнире в Бресте, а остальными стартами он недоволен. Об этом Лысенко рассказал ТАСС.

В финале "Королевы спорта" в Екатеринбурге Лысенко занял первое место с прыжком на 2,30 метра. В середине июля на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте он сумел прыгнуть на 2,35 метра и установить лучший результат сезона в мире.

"Финал "Королевы спорта" в Екатеринбурге стал для меня последним стартом года, - рассказал Лысенко. - Несмотря на то что я пока остаюсь обладателем лучшего результата сезона в мире, у меня остается какая-то недосказанность. Я недоволен многими стартами, за исключением брестского, где мне удалось прыгнуть на 2,35 метра. Не могу пока понять, в чем проблема. Возможно, нужно как-то по-другому подходить к подготовке к зимнему сезону, будем думать, не знаю, почему я уперся в потолок 2,30".

"Мне очень важно, когда идет соперничество до последней попытки. В том же Бресте меня Матвей Тычинкин очень подстегнул своими высокими прыжками. Конечно, очень хочется снова попрыгать за границей, где соперников больше. Может, и результаты мои выросли бы", - добавил собеседник ТАСС.

Лысенко 28 лет, он является победителем зимнего чемпионата мира - 2018 и обладателем серебряной медали летнего мирового первенства 2017 года.